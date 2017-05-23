Адвокат Хасавов: московская полиция избила и пытала таджиков

Как сообщил на своей странице известный адвокат и мусульманский правозащитник Дагир Хасавов, в Москве полицейские избили и пытали с целью получения признательных показаний двух таджиков.

Абдусамад Махмадалиев и Давладзода Мухаммадшариф (на фото) были задержаны на стройке, где они работали и доставлены в ОВД "Сокольники". По словам адвоката, там их 2 дня пытали током, избивали тупыми предметами и держали, плотно закованными в наручники. В итоге, руки у подвергшихся пыткам опухли настолько, что наручники потом удалось снять, только разрезав их с помощью специалистов МЧС.

Целью всего этого садизма, по словам Хасавова, было выбить у задержанных признание в краже, совершенной на стройке. Не добившись в этом успеха, полицейские были вынуждены вызвать скорую помощь, чтобы не отвечать потом за убийство задержанных и замять скандал.

По словам Хасавова, его жалобы в вышестоящие инстанции на весь этот беспредел пока не дают эффекта, и силовики их даже не хотят принимать. "Рука руку моет", - заключает адвокат.