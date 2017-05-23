Теракт на концерте в Англии

Новый теракт произошел вчера в английском Манчестере - люди, собиравшиеся на концерт, были взорваны в фойне стадиона по дороге в зал.

На данный момент сообщается о смерти 22 человек и ранении еще 59-ти. Среди собравшихся на концерт было немало подростков и семей с детьми.

Британские власти рассматривают произошедшее как теракт и утверждают, что взрыв совершил смертник.

В интернете было размещено видео, на котором сторонник террористической организации "ИГ" от ее имени берет ответственность за этот взрыв, и обещает, что это "только начало".

С осуждением теракта и соболезнованиями британскому народу и правительству выступили правительства Турции и ряда других стран.