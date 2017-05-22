Россия проводит учения у Ливии в поддержку Хафтара

Использовав российские ВМФ в Средиземном море для бомбардировок Сирии, Кремль решил перенаправить часть его боевых единиц, чтобы побряцать мышцами уже у берегов Ливии.

Так, стало известно, что с 24 по 26 мая у восточного побережья Ливии корабли ВМФ России проведут военные учения. В них примут участие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар». Корабли оснащены ударными комплексами «Калибр» («Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ») и ракетным комплексом «Штиль-1».

Эксперты считают, что таким образом Москва пытается поддержать своего единственного союзника в идущей в Ливии борьбе за власть - борющегося против международно признанного правительства военного авантюриста, фельмаршала Хафтара (на фото в центре кадра).

Изначально раскрученный как проект западных спецслужб, он был в итоге выкинут за ненадобностью американцами, но подобран Москвой за неимением лучшего.