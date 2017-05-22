"Дружба народов" в РФ: татарскому узнику не дают писать на родном языке

Российскому узнику совести, политическому заключенному Рафису Кашапову, осужденному за защиту прав татар и мусульман, в колонии, где он отбывает срок, запретили писать письма на волю на родном языке.
Приводим полностью обращение Кашапова в этой связи, в котором он пишет об этом случае как о наглядной иллюстрации национальной политики в "братском союзе народов вековом", как поется в нынешнем российском гимне. Или, как куда точнее охарактеризовал российскую империю Ульянов-Ленин - тюрьме народов (которую он сам потом воссоздал в виде СССР).
О Б Р А Щ Е Н И Е
ВТОЦ, моим адвокатам,
общественным защитникам, родным
и общественно-политическим
правозащитным организациям
Республики Татарстан!
ИК-31 нужен переводчик, владеющий татарским языком!
Я, Кашапов Рафис Рафаилович, содержащийся в помещении камерного типа (ЕПКТ) ИК-31, г. Микунь, Республика Коми, 19 апреля 2016 года от сотрудника ЕПКТ получил устное предупреждение, что в Республику Татарстан не должен отправлять письма на татарском языке, а именно на родном языке, обосновав это тем, что нет денег для содержания переводчика.
Данное предупреждение я считаю для себя оскорблением, напоминаю, татары в России занимают второе место по численности после русских и многомиллионный добропорядочный татарский народ, работая на разных предприятиях, дополняет госбюджет России многомиллиардными суммами (доход).
Неужели, мы, казанские татары, коренные жители России, не заслуживаем уважения к себе?! При президенте Путине в России закрылись 2200 татарских школ и гимназий, вузы, независимые татарские газеты, журналы, радиопередачи и телепрограммы. Добавим еще к этому, что в местах лишения свободы нарушаются права татар. Мы, татары, не рабы - где бы мы ни находились, имеем полное право писать и говорить на родном языке!
Обращаюсь к вам и предлагаю обратиться к директору ФСИН России Геннадию Александровичу Корниенко, губернатору и министру культуры Республики Коми, чтобы они решили проблему с переводчиком.
Российская Федерация является членом ООН, а значит, должна и обязана защищать национальные права всех коренных народов.
Рафис КАШАПОВ,
председатель ТОЦ.