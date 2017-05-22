Память черкесов: в Турции чтят, в России преследуют

Вчера черкесы всего мира отметили траурную для себя дату - День памяти и скорби. В этот день в 1864 году в первой российско-кавказской войне потерпели поражение исламские и национальные силы Северо-Западного Кавказа. В ходе этой войны большая часть черкеского этноса была уничтожена и выдавлена со своей родины, которая потом была заселена казачьими колонистами.

Дату эту черкесы отметили, но отметили по-разному - в зависимости от отношения к ним тех или иных стран.

В Турции, куда переселилась большая часть изгнанных черкесов, в Стамбуле прошла примерно трехтысячная памятная демонстрация, начавшаяся в Истикляле и завершившаяся у стен российского консульства.

В столице Кабардино-Балкарской республики - Нальчике собралось примерно в 3 раза меньше людей, чему способствовали как плохая погода, так и постоянно давление силовиков на черкеских активистов. Так, в этом году у них были изъяты памятные черкеские ленты, в которых властям замерещился экстремизм. В георгиевских лентах, которые раздаются повсеместно, он им почему-то не мерещится, несмотря на то, что их массово используют вооруженные экстремисты, в частности, на востоке Украины.

Из плюсов же акции в Нальчике можно отметить эффектный конный марш с всадниках в национальных костюмах.