Глава Конституционного суда не признает конституцию России

(На фото - Зорькин с Кириллом Гундяевым, главой антиконституционной государственной церкви России)

Председатель Конституционного суда России, то есть, человек, который по идее должен быть главным стражем конституции этой страны, сегодня в очередной раз дал понять, что дух этой конституции ему чужд так же, как и всему остальному руководству России. Такие выводы вполне однозначно можно сделать из Выступления Валерия Зорькина на Петербургском международном форуме.

В частности, Зорькин заявил, что "защита прав человека не должна подрывать нравственные устои общества и разрушать его религиозную идентичность", а также "создавать угрозу государственному суверенитету".

Все это было бы вполне логично, если бы Зорькин был главой конституционного суда страны, в основном законе которой прописаны именно такие формулировки. Однако конституция России, защищать которую должен Зорькин, предусматривает совершенно иное.

В частности, ст.2 Конституции России гласит: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства".

Заметим, не суверенитет или религиозная идентичность, о которых печется Зорькин, а именно человек и его права должны быть высшей ценностью для государства, согласно ясному тексту его конституции. Мы, например, можем не соглашаться с такой расстановкой приоритетов, но ведь в отличие от Зорькина мы не являемся теми людьми, которые обязаны эту конституцию безоговорочно защищать. А он является - формально, но при этом фактически ее отрицает.

Далее, ст.14 конституции гласит: "1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом".

Так, о какой же тогда религиозной идентичности, единой для всего общества, говорит Зорькин, если ст.28 предусматривает, что каждому "гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними".

Итак, конституция России не предполагает никакой единой религиозной идентичности для всего общества и ставит во главу угла не государственный суверенитет, а именно права человека, которые Зорькин им обуславливает. Но председателю Конституционного суда России, то есть, человеку, который должен в первую очередь защищать эту конституцию, на нее наплевать.

В чем мы сегодня лишний раз и убедились.