Турецкий флот получит новые подводные лодки

К 2020 году ВМФ Турции планируют получить новые подлодки собственного производства. Ее проект и макеты были представлены на прошедшей в Стамбуле международной оборонной выставке IDEF-2017.

Проект представила турецкая компания STM, участвующая в реализации национальной оборонной программы MiLDEN.

В соответствии с презентацией, разрабатываемая подлодка будет способна погружаться в воду на глубину до 300 метров, развивать скорость до 20 узлов, автомно находиться под водой до 90 суток и запускать до 16 ракет. Она расчитана на противодействие подлодкам противника, ведение разведовательных и специальных операций, поражение наземных целей.

Новые подводные лодки должны будут постепенно заменить подводные лодки предыдущей серии субмарин - 209.