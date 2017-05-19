Еврейский поселенец убил палестинца и ранил журналиста

Вчера, в оккупированной Палестине возле города Шхема еврейский поселенец застрелил палестинца и еще одним выстрелом ранил журналиста, бросившегося ему на помощь (на фото).

Это произошло во время демонстрации, устроенной палестинцами против еврейских поселенцев-колонистов, чьи образования на палестинской земле признаны незаконными международным сообществом.

Убийца-поселенец заявил, что застрелил палестинца, кидавшего в поселенцев камни. При этом все это происходило на глазах израильских солдат, не помешавших ему сделать это.

Вот что пишет в этой связи израильский правозащитник Игаль Левин, сам в прошлом служащий израильской армии ЦАХАЛ:

"Я напоминаю что камни кидают в том числе и евреи поселенцы, но как правило это происходит под прикрытием армии. Невозможно даже представить чтобы по кидающему камни еврею открыли огонь на поражение. Такое "не равное" отношение власти (в нашем случаи к "камнеметателям") и называется АПАРТЕИДОМ".