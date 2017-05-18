Режим Сиси опасается вооружения племен Синая

После того, как террористы ДАИШ* убили несколько представителей племен в египетском Синае, включая 100-летнего шейха, которому прилюдно отрубили голову, эти племена стали вооружаться для самостоятельной борьбы против них.

О создании своего ополчения, которое будет действовать параллельно с египетской армией, заявили недавно, в частности, представители племени Тарабин.

Однако появление такого внезапного союзника по борьбе с ДАИШ отнюдь не обрадовало режим Сиси в Каире.

Так, представитель МВД Египта Мухаммад Нур аль-Дин заявил, что ополчения племен будут по сути незаконными вооруженными формированиями. Другие представители режима призвали членов этих племен, если они хотят бороться с ДАИШ, идти служить в египетскую армию.

Впрочем, помогло ли бы это? В частности, представители репрессируемых каирским режимом "Братьев-мусульман" считают, что военные заинтересованы в угрозе ДАИШ в Египте, так как она оправдывает в глазах международного сообщества сохранение вечного чрезвычайного положения. Местные племена же ни в чем таком не заинтересованы, поэтому, вполне возможно, взявшись за дело, могли бы быстро покончить с теми, кто угрожает их безопасности, и тем самым поломать планы каирским военным.

Впрочем, есть еще один немаловажный фактор, объясняющий неприязненное отношение Каира к вооружению племен Синая. Хоть и в традиционной для этой местности форме, с присутствием суфийского влияния, но они ориентированы на исламские ценности и уклад жизни. Хунта же Сиси, как мы уже не раз писали, разобравшись с ихванами и под предлогом борьбы с ИГ, сейчас пытается в принципе деисламизировать Египет, закручивая гайки даже Аль-Азхару.

* - запрещенные в РФ организации