В Татарстане призвали к шариатским фильтрам в Интернете

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина призвала к разработке и внедрению в Татарстане шариатских фильтров в интернете, способных распознавать и блокировать контент, противоречащий Исламу.

Речь идет не о принудительной государственной цензуре на религиозной основе, что противоречило бы законам РФ, но о добровольном использовании мусульманами соответствующего программного обеспечения.

"Если вы бывали в Арабских Эмиратах, то наверное, заметили, что если открывать какие-то интернет-ресурсы, то там они на своем государственном уровне даже фильтруют контент. То есть халяль IT — это программное обеспечение своего рода, которое позволяет фильтровать содержательную часть интернет-ресурса", - сказала, она. "Поэтому мы хотели бы, чтобы она тоже здесь развивалась", — добавила руководитель татарстанского государственного агентства.

Также она пояснила, что проблема такого программного обеспечения особенно актуальна потому, что в интернет выходит все больше и больше детей, и необходимо оградить их от разрушительных и разлагающих материалов.