Украина щемит империю РПЦ. Кирилл угрожает ей войной

Запрет в Украине российских социальных сетей Вконтакте и Одноклассники и поисковика Яндекс вызвал у российских властей и политического класса горячую реакцию. Однако не менее сильный удар украинские власти в минувшие дни нанесли и собрались на нести по идеологическому столпу путинского "русского мира" - РПЦ или империи ("параллельному государству") патриарха Кирилла (Гундяева).

Первый удар - символический. Отныне в Украине запрещена т.н. георгиевская ленточка или, как ее называют в народе, колорадка (по цвету колорадского жука). Она уже давно стала атрибутикой шовинистических кругов, которые не могут примириться с распадом Российской империи и ее красной реинкарнации - СССР. И после того, как в этом году 9 мая ношение ее и коммунистической атрибутики стало причиной кровавых столкновений на улицах украинских городов, ее официальный запрет стал неизбежен и насущно необходим. Теперь в Украине за ее ношение и пропаганду будут штрафовать, а при повторном нарушении - сажать на 15 суток.

Впрочем, это руководство РПЦ еще может пережить. А вот второй запланированный удар взволновал Гундяева не на шутку. В частности, речь идет о внесенных в Верховную Раду законопроектах №№ 4128 и 4511, которые потенциально могут обрушить империю Гундяева в этой стране.

Суть их в том, что они позволяют приходам централизованных религиозных организаций принимать решение о смене своей организационной (церковной) юрисдикции, при этом сохраняя свое имущество. В этом случае приходы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата смогут переходить вместе со своими церквями и прочим имуществом в Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата.

А ведь для империи Гундяева - РПЦ - ее украинский филиал является важнейшей частью. По количеству приходов и прихожан он не уступает РПЦ в самой России, более того, сам Гундяев был выбран патриархом в свое время именно благодаря голосам иерархов из Украины и Беларуси, голосовавшим за него на церковном соборе РПЦ.

С момента распада СССР, несмотря на образование формально независимых государств на его обломках, руководство РПЦ МП в Москве делало все, чтобы не признать появления у постсоветских государств, особенно у Украины и Беларуси, своих независимых православных церквей. Та, что появилась в Украине вопреки позиции Москвы - Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, до сих пор не может быть признана другими православными церквями из-за резкого противодействия РПЦ уже на мировой арене.

Вот и сейчас, отбросив маску приличия, Кирилл фактически прямым текстом угрожает Украине войной в случае принятия этого закона. Так, он направил послание главам государств-членов "Норманской четверки", Папе Римскому, предстоятелям поместных православных Церквей, генеральным секретарям ООН и Всемирного Совета Церквей, в котором написал, что в случае принятия этого закона Минский процесс окажется под угрозой срыва.

Что такое Минский процесс? Это по сути весьма относительная заморозка боевых действий на востоке Украины, а называя вещи своим языком, заморозка только крупномасштабных боевых действий, так как почти каждый день там гибнет по несколько человек.

То есть, Кирилл ни много, ни мало обещает сорвать это хрупкое перемирие и начать крупномасштабные боевые действия, если закон будет принят.

И кому же он это пишет? Среди прочих, самому Путину как одном из глав государств - членов Норманнской четверки. То есть, Кирилл угрожает главе государства и главнокомандующему вооруженными силами РФ сорвать перемирие со стороны террористических образований ДНР и ЛНР, которые Россия прикрывает и снабжает вооружениями.

Так кто же контролирует ситуацию в России? Все еще Путин или уже в открытую Параллельное государство Кирилла, угрожающее ему началом войны? Это, конечно, интересный вопрос. Но вот, что уже совершенно очевидно, так это то, что Параллельное государство Кирилла непосредственно влияет на действия террористических образований ДНР и ЛНР, а значит, и должно нести ответственность за развязывание ими войны и совершение военных преступлений.