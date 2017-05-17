Прокуратура Гуниба против примирения мусульман

В Дагестане Прокуратура Гунибского района потребовала прекратить деятельность маслиатских судов при мечетях. По ее мнению, она противоречит действующему законодательству РФ.

В действительности это, конечно, не так. Маслиатские суды в терминах законодательства РФ являются ничем иным как примирительными комиссиями или органами досудебного урегулирования споров. Законодательство РФ позволяет им осуществлять свою деятельность на добровольной основе, как позволяет любые другие добровольные виды урегулирования спора до или помимо суда, будь то в присутствии посредников - друзей, родственников или шаманов. Точно также последователям той или иной религии ничего не мешает обратиться для рассмотрения споров во внесудебном порядке к ее авторитетным представителям.

Помимо этого Прокуратуру Гунибского района не устраивают дружины, существующие при мечетях, для охраны порядка во время праздничных и молитвенных собраний. При этом ничего не известно об аналогичных претензиях российской прокуратуры к казачьим дружинам, охраняющим православные церкви, или ЧОПам, охраняющим синагоги.