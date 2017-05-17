В Индонезии геев наказали плетьми

В индонезийской провинции Ачех двое юношей прилюдно получили по 85 ударов плетьми за совершение акта содомии (ливата).

23-летний и 20-летний содомиты были обнаружены свидетелями в кровати за совершением их мерзости. Их виновность была юридически установлена в суде, который и вынес соответствующий уголовный приговор.

Ачех - это провинция Индонезии, в которой с недавнего времени применяются шариатские наказания. На остальной территории страны содомия подобным образом не карается.

Отметим, что, согласно распространенному мнению, наказанием за подтвержденную содомию в государстве, где действуют законы Шариата (вне такого государства они не применяются), может быть только смертная казнь. Однако ряд ученых, в частности, ханафитского мазхаба, считают, что в отношении этого вида преступления применяется не хадд (наказание, установленое в определенной форме), та'зир, то есть, наказание, установленное правителем по своему усмотрению. Согласно этому мнению, смертная казнь за ливат была заменена на более мягкое наказание еще в Османском халифате.