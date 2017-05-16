Палестина создаст свою дигитальную валюту

Палестинская автономия собирается в скором будущем обзавестись собственной национальной валютой. Такое заявление сделал глава Палестинской Службы регулирования денежного обращения и валютного контроля Аззам Шавва.

Учитывая препятствия на пути создания признанной международным сообществом национальной валюты, этот процесс будет разбит на два этапе. Сперва планируется ввести ее упрощенный, но вместе с тем и более современный вариант - дигитальную (электронную) валюту "в стиле биткоинов". Она, в частности, позволила бы обходить блокировку электронных расчетов с Палестиной со стороны подконтрольных сионистам платежных систем вроде PayPal. И уже на втором этапе можно было бы ввести в оборот "классические" бумажные деньги.

Напомним, что отвоеванная часть оккупированной Палестины - Палестинская автономия до сих пор остается государством, чье признание в мире блокируется сионистами. Сейчас в хождении на ее территории находятся доллары, евро, шекели и другие валюты. Однако для удобства и упорядоченности в ряде сфер денежного оборота палестинцам нужна и своя валюта.