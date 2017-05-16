Суд России запретил азербайджанцев

Верховный Суд России ликвидировал Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК) - главную зонтичную структуру российских азербайджанцев.

Формальным основанием такого решения объявлены нарушения в уставе и характере отчетности. В ВАКе, однако, утверждают, что они пытались внести соответствующие изменения и исправления, но те отклонялись Минюстом.

Со своей стороны представители азербайджанской диаспоры считают, что решение было пролоббировано представителями влиятельной армянской диаспоры, позиции которой все более усиливаются в российских медиа и политике.

Достаточно резко отреагировали на это решение в Баку. Спикер азербайджанского парламента Огтай Асадов заявил в этой связи следующее: "Между Азербайджаном и Россией всегда складывались хорошие отношения, и поэтому мы сожалеем о том, что некоторые круги в России предпринимают шаги, стараясь нанести удар по этим связям. Россия, являясь сопредседателем МГ ОБСЕ, должна быть беспристрастной в вопросе, связанном с ВАК, а не закрывать деятельность этой организации".

Он также заявил, что в Азербайджане будут проверены местные русские организации, аналогичные ВАК, на предмет соблюдения ими азербайджанского закона...