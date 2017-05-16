Немецкие самолеты могут покинуть турецкий "Инджирлик"

Немецкие военные самолеты могут покинуть турецкую авиабазу "Инжирлик". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на фоне очередного конфликта между Анкарой и Берлином.

Руководство Турции запретило посещение базы делегации оборонного комитета Германии, которая должна была осмотреть немецкие самолеты и встретиться с немецкими летчиками. Это было сделано после решения Германии предоставить политическое убежище группе турецких путчистов, укрывшихся в этой стране после провала прошлогоднего переворота.

Меркель в ответ на это заявила, что если немцы не смогут посещать с инспекциями своих военослужащих, они будут вынуждены найти турецкой авиабазе альтернативу в регионе.

Скорее всего, имеется в виду территория Иордании, руководство которой куда более сговорчиво в отношениях с Западом.