США: Асад сжигает трупы расстрелянных в крематории

(На фото - крематорий тюрьмы Сайедная)

Белый дом обвинил режим Асада в новых военных преступлениях. Так, в ходе брифинга министерства иностранных дел США заместитель его руководителя Стюарт Джонс заявил, что асадиты сжигают трупы расстрелянных ими политических заключенных в тюрьме Сайедная, чтобы скрыть свои преступления.

В подтверждение этих обвинений представлены снимки тюрьмы, сделанные американскими спутниками (см. здесь), на которых запечатлены помещения по "утилизации" трупов убитых и замученных в этой крупнейшей в Сирии тюрьме.

Ранее "Голос Ислама" уже писал о машине смерти в тюрьме Сайедная, где только повешено было свыше 13 000 человек. Все приговоры приводились в исполнение после их одобрения "муфтием" режима Ахмедом Хассуном.

Правозащитники и ранее не раз взывали к международному сообществу с требованием покончить с этой асадитской машиной пыток и смерти.