Йемену угрожает холера

За последний месяц 8500 человек заболели холерой в Йемене, из которых 115 умерли. Такие данные привел вчера представитель Международного комитета красного креста.

Эпидемия начинается на территории, подконтрольной проиранским повстанцам хуситам. В условиях ведущихся против них боевых действий они неспособны обеспечить функционирование санитарной и медицинской инфраструктуры, необходимой для подавления этой разворачивающейся эпидемии.

Министр повстанцев-хуситов Хафид бин Салем Мохаммед в связи с этим призвал международное сообщество спасти жителей контролируемых ими территорий и помочь победить холеру.

Со своей стороны представители Красного креста подтверждают, что ситуация с холерой в Йемене близка к катастрофической.