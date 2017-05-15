Город для сирот из Сирии построен в Турции

Для сирийских сирот в Турции построен целый специльный город. Он расчитан примерно на 1000 детей и возведен в приграничной турецкой провинции Хатай, в районе Рейханлы.

Городок состоит из 55 вилл, каждая из которых расчитана на 18 детей, собранных по возрасту и полу. С ними будут жить и заниматься 330 специально подготовленных детских работников.

В городе будут все условия для жизни и развития маленьких сирийских сирот.

Объект возведен на средства турецкого Министерства по вопросам семьи и социальной политики, Гуманитарного фонда катарского Шейха Абдуллы бин Тани, турецкой благотворительной организации IHH, а также неправительственных организаций Малайзии, Индонезии, ЮАР, Польши и Великобритании.

Всего его строительство обошлось в 22 миллиона долларов США.