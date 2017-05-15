Свобода религии в России - наименьшая за 17 лет

К 2017 году в России сложилась худшая ситуация с религиозными свободами за последние 17 лет. Такой вывод содержится в свежем отчете USCIRF - Комиссии по международной религиозной свободе при правительстве США.

В отчете, в частности, говорится: "Россия представляет собой уникальный случай в списке стран, включенных в этот отчет – это единственное государство, которое не только постоянно ужесточает подавление свободы религии с тех пор, как USCIRF начала следить за ситуацией в этой сфере, но также распространило свою репрессивную политику на территорию соседнего государства путем военного вторжения и оккупации.

Эта политика, от административных угроз до произвольного заключения под стражу и убийств без суда и следствия, носит систематический, вопиющий и постоянный характер.

На основной территории России в 2016 году новые законы по сути криминализировали любую религиозную речь частных лиц, не санкционированную государством, организация "Свидетели Иеговы" находилась на грани повсеместного запрета в масштабе всей страны, а ни в чем не виновных мусульман судили по сфабрикованным обвинениям в терроризме и экстремизме.

На Северном Кавказе, в частности, в Чечне и Дагестане, службы безопасности безнаказанно проводили аресты и похищения людей, подозреваемых в любых связях с "нетрадиционным" исламом.

В Крыму, оккупируемом Россией с 2014 года, российские власти кооптировали духовную жизнь мусульманского крымскотатарского меньшинства и арестовали или вынудили к изгнанию его общественных представителей. А в оккупированных Россией самопровозглашенных республиках в восточной Украине свобода религии находится во власти незаконных вооруженных формирований, не подчиняющихся никакой законной власти".

Авторы отчета пишут: "Учитывая эти особо вопиющие нарушения, в 2017 году USCIRF впервые пришла к выводу, что Россию следует зачислить в категорию "стран, вызывающих особое беспокойство" (СРС), в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания (IRFA)".

При этом отмечается, что USCIRF следит за ситуацией в России, начиная с 2000 года