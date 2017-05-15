Инвалидов в ОАЭ больше не будет

Отныне в Объединенных Арабских Эмиратах больше не будет инвалидов. Люди, которых так раньше называли, конечно, никуда не денутся. Но называть их теперь повсеместно будут иначе.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, эмир Дубаев и вице-президент ОАЭ принял решение заменить для таких людей название "инвалиды" на название "мужественные люди".

Во всех государственных учреждениях, публичных местах, предприятах торговли и отдыха вывески и знаки с названием "инвалиды" будут изменены на те, где будет написано "мужественные люди".

Также во всех государственных учреждениях ОАЭ, контактирующих с людьми, появится должность "ответственный за взаимодействие с мужественными людьми".