В Татарстане громят татарское движение

В Набережных Челнах суд запретил городское отделение Всетатарского Общественного Центра (ВТОЦ) и признал его экстремистской организацией. Это было сделано по требованию Прокуратуры Республики Татарстан.

Ряд экспертов считает, что этот запрет является первым шагом к запрету ВТОЦ в целом - основной официальной организации татарского национального движения.

До этого были отправлен в колонию лидер ВТОЦ Рафис Кашапов и приговорена к условному сроку татарская просветительница Фаузия Байрамова. Ряд других лидеров татарского движения (Наиль Набиулин, имам Умар Мухаррам Углы и др.) привлечены к судебным процессам.

После ареста Кашапова нынешний лидер ВТОЦ в Набережных Челнах Рифат Бадертдинов пытался легализовать деятельность организации и перерегистрировать ее. Но вместо этого силовики добились ее официального запрета. Причем, символическим образом это сделано в Набережных Челнах, которые исторически были столицей татарского движения в постсоветский период.

Со своей стороны мы уже не раз писали - ликвидируя низовое татарское движение для задабривания Москвы, руководство Татарстана само разоружается, лишая республику важнейшего инструмента защиты от посягательств этой же Москвы. Надо понимать, что когда начнется рейдерский захват Татарстана, для этого будут использованы именно уличные "русские" организации. Татарские же, которые могли бы составить им противовес, на тот момент будут разгромлены самимруководством республики.