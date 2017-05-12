В Германии прошел конкурс среди боснийских детей

В немецком Штутгарте в здании местной мусульманской общины на днях состоялся конкурс исламских знаний среди боснийских детей и подростков.

Юные боснийцы соревновались в чтении Корана и знаниях основ исламской веры.

В конкурсе приняли участие представители джамаатов из 14 различных городов Германии.

Победителям, которых было сложно определить из-за общего высокого уровня, были вручены почетные грамоты и денежные призы.

В Германии диаспора боснийцев - славянского мусульманского народа, сохраняет свою религиозную и национальную идентичность, чему способствуют исламские культурные центры боснийцев, существующие во многих крупных городах этой страны.