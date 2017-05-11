Сирийцы возвращаются в освобожденный Джараблус

В город Джараблус на севере Сирии, освобожденный в рамках операции "Щит Евфрата" турецкими войсками и Сирийской Освободительной Армией, уже вернулось 38 000 беженцев.

В среднем из Турции на освобожденные территории Сирии возвращаются 200 сирийцев в день. При этом они проходят предварительный контроль на безопасность в КПП Каркамис в приграничном Газиянтепе.

Местные власти, сформированные Сирийской Освободительной Армией, помогают беженцам обустраиваться. Турция в лице профильных министерств и администраций приграничных городов оказывает всяческое содействие в восстановлении и обустройстве жизни разрушенных городов.

Напомним, что возвращение сирийцев на защищенные территории своей страны было одной из целей турецкой операции на севере Сирии.