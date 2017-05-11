Нацист Асад переживает за победу над своими предшественниками

(На фото - официальное мероприятие в асадитской Сирии)

Сирийский диктатор Башар Асад озаботился победой. Но не своей - в развязанной им войне против собственного народа, а СССР - во Второй мировой.

Асада очень волнует, что западные СМИ пытаются приуменьшить роль СССР в победе союзников над Германией. "Если бы СССР и не победил, не было бы никакой высадки в Нормандию. На Западе хотят скрыть решающую роль СССР в победе над фашизмом", - заявил он.

Конечно, у многих может возникнуть вопрос - ну, что такого особенного в желании московской марионетки выслужиться перед своими покровителями, помешавшимися на войне 70-летней давности и желающими принудить Запад к новому Ялтинскому миру (то есть, разделу Европы между Россией и США).

Особенное тут только одно - историческая нелепость попыток Асада примазаться к победе коммунистического СССР над нацистской Германией. Ведь дело в том, что в Сирии национал-социалистическая партия БААС, созданная под влиянием идей немецкого нацизма, не только находится у власти, но и цвета ее красно-бело-черного флага совпадают с цветом флага Третьего Рейха. И это неслучайно - после разгрома в Европе немало беглых немецких ветеранов переместилось на Ближний Восток и приняли активное участие в строительстве ряда арабских национал-социалистических (баасистских) государств.

Так что, кто бы сокрушался о преуменьшении роли СССР в победе над нацистской Германией, но не те, чьи отцы-основатели идейно родом из последней.