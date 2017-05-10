Таджикских спортсменов обяжут сбрить бороды

(На фото - таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён)

Рахмоновские исламофобы продолжают шаг за шагом искоренять Ислам из всех возможных сфер таджикского общества. На этот раз они решили обязать таджикских спортсменов брить бороды. Такой маразм содержится в представленном общественности проекте Кодекса этики таджикских спортсменов.

Ношение бороды исламофобы поставили в один ряд с нестриженными ногтями и длинными волосами, объявив их источниками распространения инфекционных заболеваний. Такой бред на своей пресс-конференции нес начальника по делам спорта Сухроб Акбаршо.

В обоснование необходимости данных мер он напомнил случай с футболистом Парвизом Турсуновым, который не был допущен к игре из-за наличия у него бороды. Но в то время для этого не было юридической основы, и поэтому исламофобы решили заполнить этот пробел.

Забавно, что все это делается в тот момент, когда не только и не столько исламский, сколько именно западный мир переживает новую моду на бороды, включая достаточно пышные. Однако постсоветские маразматики в своей маниакальной борьбе с Исламом даже не замечают того, что сами отдаляют себя от провозглашаемой ими задачи - "быть похожими на цивилизованных людей".