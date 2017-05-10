В Мавритании строят медресе для женщин

В Мавритании строят новое медресе для женщин. В нем они обучаются по традиционной методике эффективного заучивания Корана и классических текстов хадисов, книг по вероубеждению и исламскому (праву).

Медресе или, как оно называется в Мавритании - мадхара, располагается в деревне Матамоулана.

В принципе, правильнее было бы сказать, что медресе не строится, так как оно уже действует, а масштабно реконструируется, ибо его ветхое здание не может вместить всех желающих учиться.

В Мавритании остро стоит проблема исламских ученых - женщин, которых на данный момент остались единицы. При этом в стране существуют богатые традиции женского исламского обучения, которые нуждаются в поддержке, в том числе средствами.

Желающие и имеющие возможность помочь, могут сами связаться и руководством медресе, чтобы сделать это:

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