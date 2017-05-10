Глава Азербайджана призвал к исламской солидарности

Официальное издание Организации Исламской Солидарности (ОИС) опубликовало статью президента Азербайджана Ильхама Алиева под названием «Вызовы при укреплении исламской солидарности».

Констатируя в ней наличие у Исламского мира и других проблем, в числе которых он перечислил палестинский, кашмирский конфликты, войны на Ближнем Востоке и проблему беженцев, основной акцент своего послания лидерам ОИС глава Азербайджана сделал на карабахской проблеме.

В частности, он обратил внимание на то, что "оккупантская политика Армении является нападением не только на религиозно-культурные богатства Азербайджана, но и на историко-культурное наследие ислама в целом. На оккупированных Арменией территориях были разрушены сотни мусульманских памятников, мечетей, мест поклонения, кладбищ и пр., все это было подтверждено миссиями ОБСЕ".

В этой связи глава азербаджанского государства привел в пример политику Саудовской Аравии, Пакистана, Турции и еще ряда стран по отношению к Армении. "Хотелось бы отметить, Пакистан и Саудовская Аравия официально отказались признавать Армению из-за оккупации азербайджанских земель, Турция в свою очередь не установила никаких связей с этой страной. 5 мусульманских стран официально признали Ходжалинский геноцид. Мы считаем все это примером братского отношения и реальной поддержки", - пишет он.

Хотелось бы указать в этой связи, что справедливо призывая к исламской солидарности и подчеркивая религиозное измерение проблемы Нагорного Карабаха, для убедительности официальному Баку следовало бы поднять на должный уровень Ислам в самом Азербайджане. Пока ему удалось лишь избежать крайности воинствующих секуляристских режимов вроде узбекского и таджикского. Но до позитивного отношения к активной роли Ислама в обществе, присущего, например, современной Турции, Баку еще далеко. При этом нынешнему азербайджанскому истеблишменту, как политическому, так и культурному, в целом присуще достаточно настороженное отношение к Исламу, аналогичное тому, что долгие десятилетия господствовало в Турции.