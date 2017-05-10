Украина: в Рамадан турецкие имамы посетят крымских татар

Управление по делам религии Турции (Диянет) пошлет в Рамадан имамов - своих сотрудников в общины крымскотатарских мухаджиров (беженцев) на территории материковой Украины.

Соответствующая договоренность была достигнута с Диянетом новосозданным Крымским муфтиятом, работающим с крымскими татарами вне их оккупированных территорий.

На данный момент основные общины крымских татар, покинувших оккупированную родину, находятся на территории Херсонской и Львовской областей Украины. В них главным образом и будут направлены имамы.

Отметим в этой связи, что подобное сложно представить себе в современной России. На словах у России и Турции существуют хорошие отношения, и в Турции размножаются "русские центры". Однако имамы и проповедники из мусульманских стран уже давно объявлены нежеланными гостями российскими спецслужбами, даже если речь идет о связях между родственными народами, например, турками и татарами с башкирами. В "бандеровской" Украине же, как видно, никаких проблем с этим нет.