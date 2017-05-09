Какие евреи уезжают из Турции?

В последнее время антиэрдогановские СМИ на Западе стали муссировать темы "исхода евреев" из якобы антисемитской Турции.

Сообщается, что за последние 15 месяцев 4,700 совершенолетних турецких евреев, и если считать с детьми - 6200, подали прошения о получении паспортов Израиля, Португалии и Испании. При этом официально численность всей еврейской общины в Турции - 15 500, хотя это, безусловно, заниженная цифра, учитывая не афиширующих свое происхождение людей.

Но кто же эти люди и почему они уезжают из Турции? И уезжают ли?

Например, адвокату Юрам Заре не нравится, как меняется Турция. "Турция становится более авторитарной, менее либеральной, менее демократической и более исламской", - жалуется она в интервью западным СМИ. Угрожает ли ей это как еврейке и последовательнице иудаизма? Мешает ли соблюдать свою религию?

Очевидно нет - проблема Юрам Зары и таких, как она в эрдогановской Турции не в том, что они этнические евреи, а в том, что они воинствующие секуляристы и исламофобы. Точно такие же, как и их единомышленники нееврейского происхождения, которые уезжают из Турции по тем же причинам.

Впрочем, далеко не все на самом деле уезжают. Ведь в современном мире приобретение еще одного паспорта далеко необязательно означает эмиграцию, тем более, окончательную эмиграцию. Многие евреи (и не только) живут с двумя и более паспортами по всему миру, и никаких проблем в этом нет.

Если же кому-то не нравится жить в "более исламской" Турции, то не надо преподносить это как последствия какого-то антисемитизма. Напротив, в последнее время религиозная иудейская жизнь переживает в Турции новый подъем и Эрдоган лично заявлял, что евреи в этой стране находятся под его защитой. К тем же, кому не нравится то, что мусульманский народ возвращается к своей религии, можно обратиться с традиционным еврейским пожеланием: "Мазаль тов" или по-русски "Удачи!"