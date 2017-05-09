Армяне подрались с азербайджанцами на "Бессмертном полку" (видео)

На акции "Бессмертный полк" в Москве подрались азербайджанская и армянская делегации.

Причиной конфликта стало то, что участники армянской делегации несли флаги оккупационного образования "Нагорно-Карабахская республика" и выкрикивали лозунги "Арцах!" (армянское название Карабаха).

Очевидно, что к акции, на которую все собрались, никакого отношения это не имело, и участники азербайджанской делегации потребовали эти флаги убрать, выкрики прекратить, для чего обратились к сотрудникам полиции.

В итоге конфликт перерос в ограниченные беспорядки. "Братских народов союз вековой" в реальной жизни.