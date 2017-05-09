Турция отгородится от Ирана стеной

Как сообщает газета Hurriyet Daily News, Турция собирает возвести 70-километровую стену вдоль 70-километрового участка границы с Ираном.

Стена должна быть построены в провинции Идыр вблизи Агры. Кроме того, будет установлено круглосуточное видеонаблюдение за шоссе в провинциях Тунджели и Элазыг.

Причина данных мер - активность террористической Рабочей Партии Курдистана (разрешена в России), чьи боевики регулярно переходят границу на этих участках для совершения диверсионных операций и потом отходят обратно.

Формально это проблема Турции и РПК, которые находятся в состоянии войны. Однако фактически хорошо известно, что иранцы не раз пропускали в Турцию самых разных задержанных ими боевиков, в том числе из ИГИЛ (запрещена в России), чьи намерения в отношении этой страны им были совершенно очевидны...