Опровержение на "фетву" мухтасибата СПБ о 9 мая

Редакция "Голоса Ислама" не планировала обращаться сегодня к теме празднования мусульманами дня 9 мая, потому что нам самим как людям, рожденным на этой земле, прекрасно понятны чувства тех, у кого с этим днем связаны семейные воспоминания.

Из уважения к этим людям мы не планировали делать этого, даже несмотря на то, что уже последние много лет в условиях милитаристского путинского режима этому празднику в отличие от Европы, где люди празднуют окончание войны и примирение народов, придан воинствующий характер.

Повсеместные наклейки и лозунги "Можем повторить!, "На Берлин!", "За немками". Георгиевские ленты, которые превратились в символы шовинистов, устроивших новую войну в центре Европы и оккупировавших часть территории соседнего государства. Подчеркивание того факта, что все летчики, которые должны были принимать участие в параде победы (из-за плохой погоды им этого не удалось...) участвовали в войне в Сирии, то есть, бомбили наших братьев и сестер, включая женщин и детей. Все это не оставляет никаких сомнений в том, что организаторами этого праздника движет не стремление к миру, не желание "миру - мира" и "лишь бы не было войны", присущие даже советской эпохе, а прямо противоположные намерения, не просто чреватые новыми войнами, а уже в них выливающиеся.

Тем не менее, несмотря на все это, мы не хотели поднимать эту тему, чтобы не задеть чувства тех, кто просто хотел вспомнить и почтить своих предков. И не сделали бы это, если бы Мухтасибат Санкт-Петербурга (давно превратившийся в логово "коранистов") не опубликовал "фетву", идеологически обосновывающую необходимость участия мусульман именно в нынешнем идеологическом формате празднования этого дня.

Не отреагировать на нее не получится потому, что в отличие от типичной казенной пропаганды госмулл, не утруждающих себя исламским обоснованием призывов служить государству, этот текст попытку такого обоснования в себе содержит. Поэтому мы решили рассмотреть и разобрать основные его аргументы, чтобы внести ясность в умы думающих мусульман.

Итак, автор фетвы утверждает:

1) "Для каждого мусульманина, изучающего должным образом свою религию, очевидно, что празднование Дня победы не является ни исламским праздником, ни наследием другого какого-либо культа. В основе своей он ни религиозный, ни языческий - по сути, это абсолютно светское мероприятие, и участвовать в нём или нет - вопрос, скорее, проявления гражданской позиции, нежели религиозной принадлежности".

Любому более-менее знакомому с историей религий и культов человеку очевидно, что это не так. В частности, культы "Вечного огня" и "Бессмертного полка", сопровождающие эти праздники, имеют ярко выраженный религиозный характер, который не перестает быть таковым от того, что официально не причисляется к какой-то религии.

Для любого мусульманина ли, христианина ли, "Вечный огонь" может вызывать только одну ассоциацию - побуждающую оградить от него себя и членов своей семьи, а отнюдь не приближаться к нему и не возлагать ему почести, что характерно либо для огнепоклонников, либо для сатанистов. Последнее не является преувеличением, учитывая то, что символ этого культа - огонь, прорывающийся через пятиконечную звезду, изначально символизирующую человека во многих религиозных традициях.

То же касается и "Бессмертного полка", сама идея которого противоречит кораническому аяту "Каждая душа вкусит смерть" (35:112). Что же касается зрелищ, когда сотни тысяч человек собираются с портретами мертвых, которые ходят по городам, как живые, то они не могут не вызывать ассоциаций с Судным днем, только с тем отличием, что все мертвые будут воскресены в него Аллахом и спрошены за все их деяния, а не воскреснут во имя празднования Дня Победы.

Также, когда автор "фетвы" использует разделение праздников на религиозные и светские - выводя за скобки вопрос об отношении исламского права (фикха) к такому делению - необходимо понимать, что с исторической точки зрения оно не так очевидно. Например, когда во Франции победили секуляристы-якобинцы, они свергли Католическую церковь и отменили ее праздники, но ввели вместо них гражданскую религию и культ поклонения Великому Существу, которое с точки зрения Единобожия, явно является идолом. Так что, далеко не любые светские праздники безопасны с религиозной точки зрения, и праздника победы в той форме, в которой он проводится в России, это касается в первую очередь.

2) "Автор утверждает: "Так что вопрос стоит, скорее, в конкретной роли, проявлении гражданской позиции относительно морального долга современника перед историей и людьми, доказавшими, что общечеловеческое братство и сплочённость способно с Божьей помощью защитить себя и землю от любого по тяжести посягательства. Лично я вижу в победе братских народов над превознёсшимся над ним врагом Божественную демонстрацию несостоятельности и конечности любой фашистской (человеконенавистнической) идеологии".

Уже давно хорошо известно, что в первые месяцы этой войны миллионы человек дезертировали из советской армии, сдавались в плен, сотрудничали с немцами и не хотели воевать, в связи с чем коммунистическому режиму пришлось издать Приказ №227, в народе известный как "Ни шагу назад" и поставить перед солдатами и офицерами заградотряды, которые расстреливали их за попытку к бегству.

И происходило это не потому, что все эти люди были трусами, а потому, что многие из них стонали под ярмом не менее человеконенавистнического режима, который расстреливал их родных, посылал их в лагеря за попытку взять несколько колосков хлеба с колхозных полей, морил голодом, отнимал собственность, закрывал храмы, уничтожал религиозных деятелей, издевался над религией и т.д., и т.п.

Получается, этот режим в Мухтасибате Санкт-Петербурга человеконенавистническим не считают? Он не являлся "превознесшимся врагом" над народами СССР? И если нет, то почему, для своей защиты ему пришлось гнать миллионы людей на фронт под страхом расстрела, а не полагаться на общечеловеческое братство и сплоченность?

3) Автор фетвы пишет: "К тому же в войне, приведшей к краху богопротивной идеологии, сражались за правду и умирали наши братья по вере".

Но точно также против богопротивной идеологии, которая вела войну, в том числе против Ислама, причем, как до этой войны, так и после мусульмане воевали в легионах "Идель-Урал", Туркестанском легионе, Северокавказском легионе, дивизии "Ханджар" и т.п. Причем, у них для этого было не меньше оснований, учитывая, что там, откуда выгоняли коммунистов, открывались храмы и восстанавливались гарантированные Шариатом права, такие как право на собственность, предпринимательство, воспитание своей семьи в соответствии со своей религией и т.п.

Да, можно сказать, что эти мусульмане, сражаясь против одной богопротивной идеологии, невольно содействовали другой. Но разве то же не будет верно в отношении тех, кто для защиты своей (?) страны от немцев, фактически спас тоталитарный сталинский режим?

4) Автор пишет: "Победа, которую сегодня мы отмечаем, - назидание всему миру. Фашизм ещё раз, как и в случае нацизма Фараона по отношению к народу Мусы (мир ему) был повержен, и эта история должна жить в сознании людей и предостерегать их от возможных ошибок. Ведь этот самый фашизм, но уже в другом обличии, пытается вновь поднять голову, и стремящиеся нивелировать роль Победы советского народа, может и не осознанно, но проявляют в своих действиях зачатки экстремизма".

Но разве коммунистический режим был менее фараоническим, чем нацистский? Разве он не заставлял все население порабощенной им страны вместо поклонения Единому Богу поклоняться своим идолам "материи", "прогресса", "социализма", "атеизма" и т.п., отправляя миллионы несогласных с этим, включая мусульман, на смерть и в лагеря?

Далее, о каком же фашизме автор говорит? Тот фашизм, который угрожает сегодня миру, который ведет войны в Сирии и Украине, держит эскадроны смерти на Кавказе, похищает и сажает по всей России мусульман - этот фашизм как-раз таки использует для своего укрепления Культ Победы, придав ему откровенно языческий религиозный и шовинистическо-милитаристский политический смысл.

5) Автор пишет: "Наши деды смогли остановить болезнь гордыни, охватившей сердца и умы целых народов. Имеем ли мы право оставить на задворках истории, предать забвению день освобождения мира от этого поистине дьявольского наваждения и зла? Как обладатели разума, конечно же, нет".

Так кто же сегодня демонстрирует миру эту гордыню? Те, кто давно предали забвению былые обиды и отмечают этот день как день окончания войны под лозунгом "Никогда снова!" или те, кто под лозунгом "Можем повторить!" бомбят детей в Сирии и накачивают оружием и фашиствующими боевиками соседнюю страну?

6) Автор пишет: "К тому же в то время были даны фетвы о джихаде. В мае 1942 года в Уфе проходит экстренное собрание Центрального духовного управления мусульман, на котором выступает муфтий Габдрахман Расулев. Его искренняя речь была проникнута любовью к Отечеству".

Неужели есть хоть один человек с крупицей разума, который может поверить в то, что в сталинском СССР могли даваться непредвзятые фетвы хоть по каким-то вопросам, уже не говоря о таких важных для режима? Все эти "духовные управления" точно так же, как и РПЦ, находились под полным контролем атеистической, богоборческой власти и обслуживали ее. У православных даже есть термин для характеристики этой переродившейся церкви, склонившей голову под ярмо советского идола - "сергиане" (от имени патриарха Сергия). А вот миллионы мусульман до сих пор верят, что в богоборческом государстве, которое им преподносят как "Отечество", могли быть какие-то муфтии, выдающие фетвы, основанные на Шариате, а не страхе и стремлении выслужиться.

Итак, сказанного достаточно, чтобы любой обладающий рассудком сам мог сделать выводы относительно участия мусульман в современном языческо-милитаристском победобесии.

При этом повторимся еще раз - мы считаем естественным, то, что люди добрым словом и с уважением вспоминают своих предков, проявивших героизм в ситуации, в которую они были поставлены. Но мы считаем совершенно противоестественным для мусульман участвовать в идолопоклонническом действе с его культами и ритуалами, нагруженными антиисламскими религиозными и политическими смыслами.