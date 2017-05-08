Нетаньяху хочет отнять у арабов язык

Правительство Биньямина Нетаньяху внесло в парламент Израиля проект закона, лишающего арабский язык в Израиле статуса второго государственного.

Напомним, что 20% граждан Израиля, созданного сионистскими колонистами на землях, населенных арабами, до сих пор являются арабами. И это уже после того, как сионисты выдавили с этих земель несколько миллионов человек (по данным ООН, 4,7 миллионов человек на данный момент).

Стоит отметить, что раньше сионисты, хоть и пытались шаг за шагом минимизировать численность и площадь присутствия арабов на захваченных ими землях, все же поддерживали иллюзию того, что лояльные арабы в Израиле пользуются самой широкой культурной автономией. Так, в Израиле семейные и имущественные споры среди мусульман разбирают признанные государством шариатские суды, с минаретов оглашается азан, арабский является вторым государственным языком, а арабское меньшинство имеет своих депутатов в Кнессете.

Однако с приходом к власти правительства Нетаньяху, шаг за шагом эти возможности, основанные на наследии частично британского мандата, частично османских традиций, стали ликвидироваться. Введен запрет на оглашение азана через звукоусилители, преследуются арабские гражданские активисты и политики, а теперь планируется отменить и государственный статус арабского языка.

Три года назад этот проект уже вносился в Кнессет сторонниками Нетаньяху. Но тогда они не обладали большинством и не смогли его провести. Теперь он вносится уже от имени правительства, в связи с чем шансы на его принятие оцениваются как весьма высокие.