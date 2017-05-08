Перемирие в Сирии: дубль очередной

(На фото - карта Сирия с зонами перемирия, согласованными странами-гарантами)

Россия, Турция и Иран огласили очередное перемирие в Сирии после срыва предыдущих.

Суть договоренностей, достигнутых на этот раз, если вкратце, заключается в том, что оговариваются зоны, в которых боевые действия вестись не должны, а значит, и зоны, в которых они могут и будут вестись. Под первыми подразумеваются территории соприкосновения асадитского режима и основной массы повстанцев, под вторыми - территории соприкосновения их же с силами ИГИЛ и Аль-Каиды (запрещенные в России организации).

Однако у наблюдателей сразу же возникли серьезные вопросы, наличие которых позволяет предположить, что это перемирие с высокой вероятностью повторит судьбу предыдущих. То есть, что через какое-то время о нем просто забудут.

Например, в соответствующую зону включена контролируемая повстанцами Восточная Гута, но не включены Кабун, Тишрин и другие анклавы. Получается, что асадиты смогут на вести наступление на эти анклавы, в то время, как попытки повстанцев из зон перемирия помочь своим собратьям будут охарактеризованы как нарушение перемирия. Та же история с зоной безопасности, в которую включены Дераа и Кунейтра, но не включены контролируемые повстанцами Восточный Каламун и Северная Сувейда.

Район Кабун Россией и вовсе заранее объявлен контролируемым филиалом "Аль-Каиды", хотя достоверно известно, что организации, связанной с ней (Хайят Тахрир аш-Шам) там нет, а есть только силы умеренных повстанцев - "Файлаг Рахман", 1-я бригада ССА, "Ахрар аш Шам" и "Джейш аль Ислам".

Было ли это сделано преднамеренно или по некомпетентности разработчиков карты, пока неясно. Но ясно, что, если эти противоречия исправлены не будут, и это перемирие долго не проживет.