Семья осужденного московского имама открыла сбор средств

От редакции: Семья московского имама Махмуда Велитова, приговоренного путинским режимом к трем годам колонии за молитву о мусульманине, убитого эскадронами смерти этого режима, открыла сбор средств для имама. Приводим ниже текст и реквизиты.
Бисмилляхи ррахмани ррахим
С именем Аллаха Милостивого (проявляющего сострадание) и Милосердного (Оберегающего).
Ассаляму Алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху!
Мир Вам, Дорогие Братья и Сестры!
Открыт сбор средств для помощи и поддержки шейха Велитова Махмуда, несправедливо осужденного по сфабрикованному делу за прочтение заупокойной молитвы - дуа, и заключенного под стражу на три года в колонии общего режима. Просьба откликнуться кто может. Деньги можно перечислить на карту.
Да вознаградит вас Всевышний Аллах !
Номер карты в Сбербанке супруги Шейха Махмуда Велитова
6390 0238 9023 662919
(имя получателя для сверки: Нафиса Абдулхамидовна В.)