Семья осужденного московского имама открыла сбор средств

От редакции: Семья московского имама Махмуда Велитова, приговоренного путинским режимом к трем годам колонии за молитву о мусульманине, убитого эскадронами смерти этого режима, открыла сбор средств для имама. Приводим ниже текст и реквизиты.

Бисмилляхи ррахмани ррахим

С именем Аллаха Милостивого (проявляющего сострадание) и Милосердного (Оберегающего).



Ассаляму Алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху!

Мир Вам, Дорогие Братья и Сестры!



Открыт сбор средств для помощи и поддержки шейха Велитова Махмуда, несправедливо осужденного по сфабрикованному делу за прочтение заупокойной молитвы - дуа, и заключенного под стражу на три года в колонии общего режима. Просьба откликнуться кто может. Деньги можно перечислить на карту.

Да вознаградит вас Всевышний Аллах !



Номер карты в Сбербанке супруги Шейха Махмуда Велитова

6390 0238 9023 662919

(имя получателя для сверки: Нафиса Абдулхамидовна В.)