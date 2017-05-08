Откровенный враг Ислама потерпела поражение

В состоявшемся вчера во Франции втором туре президентских выборов национал-популистка Марин Ле Пен (на фото) потерпела сокрушительное поражение - она получила 33,94% голосов против 66,06 у ее конкурента Эммануэля Макрона.

39-летний Макрон станет самым молодым президентом Франции за всю ее историю. Он пришел в политику из крупного бизнеса и всего год назад обозначил свои президентские амбиции, создав новое движение "Вперед", объявленное им ни левым, ни правым.

Впрочем, как показывают результаты всех социологических исследований, большинство голосовавших за Макрона французов делали это не ради него, а чтобы не позволить придти к власти Ле Пен.

Особенно это касается мусульман этой страны. Ведь в случае победы Ле Пен обещала запретить ношение хиджабов не только в государственных образовательных учреждениях, как сейчас, но и повсеместно. Также Ле Пен неоднократно выступала против продажи во Франции мясной продукции "халяль", за закрытие "фундаменталистских" мечетей, за ликвидацию двойного гражданства (что направлено против миллионов алжирцев, марокканцев и т.п.).

Именно по этой причине голосовавшие мусульмане и поддержали Макрона. Мало у кого есть иллюзии в отношении этого банкира и выдвиженца ростовщических масонских элит. Но, увы, в ситуации, подобной той, что сложилась на этих выборах, выбирать приходилось против того зла, которое даже не скрывало, что оно зло и открыто декларировало цель выдавить Ислам и придерживающихся его людей из Франции.