В Чечне предлагают не вскрывать, а просвечивать трупы

Парламент российской Чечни (ЧР-РФ) внес в Государственную думу РФ проект закона о замене обязательного вскрытия трупов компьютерной томографией в случаях, предусмотренных российским законом.

Право на альтернативный способ исследования трупов предлагается предоставить, в частности, тем, кто не хочет проводить вскрытие тел своих близких по религиозным соображениям.

Минздраву предлагается определить порядок проведения виртуальной аутопсии, то есть, исследования органов тела без его вскрытия.

В 2016 году в Грозном уже проводился круглый стол, на котором обсуждалось создание центра виртуальной аутопсии. Его необходимость обусловлена тем, что в ряде случаев, которые предусмотрены законодательством РФ (например, убийство или подозрение в убийстве), в случае отказа родственников от вскрытия, установить причину смерти невозможно вообще. Поэтому в качестве альтернативы предлагается современный способ исследования, позволяющий определять причины смерти так же точно, как при вскрытии, но не нарушая религиозных предписаний.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в России. Консервативно настроенные приверженцы разных религиозных общин его в основном одобрили. А вот ярые секуляристы либеральной и патриотической разновидности восприняли его как очередное проявление "исламизации".