Йемен: противоречия между КСА и ОАЭ

Внутри антитеррористической коалиции в Йемене, противостоящей проиранским шиитским террористам хуситам, наметились определенные противоречия. Речь идет о двух основных участниках коалиции - Саудовской Аравии (КСА) и Арабских Эмиратах (ОАЭ), объединение усилий которых позволило добиться успехов в борьбе против шиитских террористов.

Так, поддерживаемый главным образом КСА президент Йемена Хади обвинил ОАЭ в том, что они действуют в Йемене не как освободители, а как оккупанты. Причина таких резких заявлений - отказ эмиратовцев и их союзников из местного "Южного фронта" передавать под контроль Хади аэропорт Адена, а также признать замену его губернатора Зубейди.

В свою очередь местные жители организовали многотысячную демонстрацию в поддержку Зубейди, на которую вышли с флагами ОАЭ и "Южного сопротивления" (на фото).

Эксперты считают, что противоречия внутри коалиции могут быть вызваны различием стратегических целей двух стран. Для ОАЭ важно прежде всего обеспечить контроль над морским побережьем Йемена, в частности, портами Аден, Моха, Эль-Мукала, и при этом они не против достижения мирного компромисса между претендентами на звание президента - Хади и Салехом. Саудовская Аравия же до сих пор занимает категорическую позицию в отношении того, что поддерживаемый ею Хади является единственным законным президентом Йемена, власть которого должна быть установлена над всей страной.

При этом, как ОАЭ, так и КСА солидарны в том, что в Йемене должно быть покончено с присутствием агентов Ирана (хуситы) и Аль-Каиды*.

* - запрещена в России