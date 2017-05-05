Советник Эрдогана - американцам: можем по вам долбануть

Ильнур Чевик, советник президента Турции Эрдогана, предупредил американцев, что если они и дальше будут прикрывать коммунистических курдских террористов в Сирии от турецких военных, в них ненароком может попасть несколько турецких ракет.

«Мы не ожидаем, что там есть (американская) военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них», — заявил Чевик.

Пока Турция не предпринимает действий, потенциально угрожающих жизням американских военнослужащих. Однако таким образом Анкара устами Чевика дает понять - присутствие в рядах курдских террористов американских военных не остановит Турцию. Тем более, что зачастую эти военные не афишируют свое присутствие, и наоборот - курдские террористы вывешивают на своей технике флаги мировых держав, чтобы обезопасить себя от ударов Турции.

Ранее президент Эрдоган также обещал, что за кем бы ни прятались курдские террористы, они не будут чувствовать себя в безопасности.