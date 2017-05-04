Эмиратцы запускают шариатскую цифровую валюту

Эмиратская компания OneGram собирается ввести в оборот цифровую валюту, соответствующую требованиям Шариата, то есть, полностью обеспеченную реальным имуществом.

Все современные национальные валюты, эмитируемые центральными и национальными банками, в наши дни обеспечены долларами США и в меньшей степени - евро, который сам обеспечен долларами. В свою очередь сам доллар обеспечен преимущественно долговыми бумагами ФРС (Федеральной Резервной Системы) и привязан исключительно к виртуальным и ростовщическим активам.

В противоположность этому OneGram собирается полностью покрывать свою цифровую валюту реальным золотом, хранимым в слитках в спецальных хранилищах.

Для начала это будет 12,400,786 OneGramCoin токенов (OGC) из расчета 1 токен - грамм золота. Исходя из нынешней цены на золото, стоимость эмиссии составит примерно 555 миллионов долларов США.

Отметим, что это не первая инициатива по внедрению шариатской валюты, в том числе, цифровой. Так, несколько лет назад в тех же ОАЭ была создана компания E-dinar, планировавшая заниматься аналогичными операциями, однако, этот проект не получил развитие. Кроме того, золотой динар и серебряный дирхам в физическом виде вводились в малайском штате Келантан его султаном и до сих пор находятся в обращении.