Как турецкий скотовоз затопил российский корабль: экипаж был пьян

(На фото - турецкая морская полиция общается с офицером ВМФ России)

Стало известно, как обычному плавающему турецкому скотовозу удалось затопить близ Босфора российский разведовательный супер-корабль "Лиман", оснащенный "новейшей радиотехникой".

Причина банальна - пьянство. Так, по крайней мере утверждает сайт "Думская", ссылаясь на свои источники в Севастополе, откуда вышел и куда вернулся корабль.

По словам источника, в момент крушения почти весь экипаж корабля был пьян. «Алкогольные напитки со всеми употреблял даже вахтенный офицер, и на главном командном пункте идущего в «молоке» тумана корабля находились только неопытные матросы», — сообщает источник.

Он поясняет, что опасное приближение турецкого плавучего скотовоза заметил на экране РЛС лишь молодой радиометрист. «Он попытался проинформировать командование, однако то было в невменяемом состоянии и никак не отреагировало. Рулевой тоже ничего сделать не успел», — пишет "Думская".

Так что, российскую военную технику в данном случае, возможно, следует реабилитировать. Однако как гласит народная поговорка, "техника в руках индейца"...