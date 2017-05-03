Бастрыкин: "шить" стало лучше, "шить" стало веселей!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин радостно отчитался - в прошлом году его ведомство посадило за инакомыслие в несколько раз больше россиян, чем в предыдущем.

Так, если в 2015 году по 205 статье УК (разные виды "содействия терроризму") было засажено за решетку 74 человека, то в 2016 - 174.

По статье 280 (публичные призывы к экстремизму) в 2015 году были осуждены 64 человека, а в 2016 году - 113. Прогресс налицо!

Среди осужденных по ст.205.5 лидируют члены пацифистской партии Хизб ут-Тахрир, в России признанной террористической - их 63 человека.

Среди тех, кого посадили по ст.205.2 за "оправдание терроризма", такие как Алексей Кунгуров, которого обвинили в поддержке ИГИЛ (запрещенного в России) за критику российских бомбардировок в Сирии, это при том, что он даже не мусульманин.

Сколько реальных террористов среди осужденных за совершение терактов знает Один Аллах. Но, например, 15 человек, осужденных за подготовку взрыва в кинотеатре "Киргизия", правозащитники из "Мемориала" признала политзаключенными, а их дело сфабрикованным. И это, конечно, далеко не единственный пример.

Напомним, что по статье 205.1 за "содействие террористической деятельности" был посажен в тюрьму и доведен до смерти тяжелобольной старик Тагир Хасанов, которого обвинили в том, что снимавшие у него квартиру люди уехали воевать в Сирию.

В общем, Бастрыкину и другим российским силовикам есть чем гордиться - замучено и поломано судеб "врагов народа" ими немало. Непонятно, лишь одно. Сажать стали больше, да вот только тот же Бастрыкин почему-то говорит, что "укрепляется разветвленная сеть центров финансирования, подготовки, информационной и пропагандистской поддержки экстремистов и террористов".

Что же получается, чем больше сажают "террористов", тем больше их становится? Или так это и рассчитано, чтобы потом сажать еще больше, и так далее, по спирали.