Меркель хочет прекратить войну в Йемене. Саудия не против

По итогам своего визита в Саудовскую Аравию канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что руководство королевства выразило ей свою готовность к возобновлению мирных переговоров по Йемену при содействии Германии.

"Я не думаю, что эту проблему можно решить военным путем. Поэтому мы - как, к счастью, и Саудовская Аравия - выступаем за процесс политического урегулирования, который будет проходить под эгидой ООН", - сказала Меркель.

Заручившись поддержкой ее инициативы со стороны саудовского короля, Меркель намерена обсудить этот вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Мирные переговоры по Йемену были заморожены осенью прошлого года. Меж тем, количество жертв войны, идущей в нем, стремительно растет, а ее последствием стал голод, угрожающий йеменцам гуманитарной катастрофой.