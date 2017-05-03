Коровопоклонники опять убили мусульман в Индии

Индийские коровозащитники (коровопоклонники) забили до смерти очередных мусульман, заподозренных ими в попытке убийства их божества. Среди убитых - 12-летний подросток.

Мусульманам Абу Ханифе и Риязуддину Али не повезло оказаться в районе Нагаон штата Ассам, находящегося под властью партии индусских фанатиков Бхаратия Джаната Парти (БДП). Толпа мушриков почему-то решила, что они хотели убить и съесть их пасущееся в поле божество, и забила мусульман до смерти.

Как заявили правозащитники из Human Rights Watch, это был уже 10-й случай линчевания до смерти мусульман коровозащитниками за последние два года.

Правозащитники утверждают, что с приходом к власти в стране фанатиков из БДП число расправ над мусульманами, христианами, "неприкасаемыми" и женщинами выросло многократно, так как власть фактически поощряет их.