Их нравы

Коровопоклонники опять убили мусульман в Индии

3 мая в 11:00 Икрамутдин Хан 3

Индийские коровозащитники (коровопоклонники) забили до смерти очередных мусульман, заподозренных ими в попытке убийства их божества. Среди убитых - 12-летний подросток.

Мусульманам Абу Ханифе и Риязуддину Али не повезло оказаться в районе Нагаон штата Ассам, находящегося под властью партии индусских фанатиков Бхаратия Джаната Парти (БДП). Толпа мушриков почему-то решила, что они хотели убить и съесть их пасущееся в поле божество, и забила мусульман до смерти.

Как заявили правозащитники из Human Rights Watch, это был уже 10-й случай линчевания до смерти мусульман коровозащитниками за последние два года.

Правозащитники утверждают, что с приходом к власти в стране фанатиков из БДП число расправ над мусульманами, христианами, "неприкасаемыми" и женщинами выросло многократно, так как власть фактически поощряет их.

Комментарии 3
  • не надо нарушать устои что для людей свято, это их земля их вера их наследие, дело не в фанатизме у них действительно это карается смертной казнью по нравственным принципам и они стараются сохранить культуру от внешнего воздействия, чтобы не потерять ее - за это люди стоят, а не что корова дороже человека.. Индия первая страна в мире где дельфины признаны личностями, говоря о нравственной культуре общества
    (0)
    3 мая в 11:52
    • Sergei Matveichuk, эта земля их в такой же степени, как и 200 миллионов живущих там мусульман. На счет дельфинов, пусть для начала личностями признают миллионы своих же неприкасаемых, у которых фактически там нет никаких прав.
      (564)
      3 мая в 13:04
      • Sergei Matveichuk, корова или человек?
        (0)
        3 мая в 13:09