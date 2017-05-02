Саудия выходит на рынок американской нефтепереработки

Саудовская нефтяная Aramco приобрела контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в США.

Как сообщила пресс-служба продавшей его англо-голландской компании Royal Dutch Shell, в собственность саудовских нефтяников перешел завод Порт-Артур в Техасе, который занимается переработкой 600 000 баррелей нефти в сутки. Кроме того, вместе с ним к Aramco перешли 24 распределительных терминала.

США является одним из основных покупателей саудовской нефти. Королевство поставляет в Штаты свыше 1,1 миллиона баррелей в сутки и еще 3,3 миллиона баррелей в сутки поставляет в соседнюю Канаду.

Теперь Саудовская Аравия сможет поставлять уже готовые продукты нефтепереработки, что позволит ей увеличить прибыль от своей деятельности на американском и канадском рынках.