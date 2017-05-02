Среда обитания

"Нож в спину": русско туристо запретили пить на улицах Анталии

2 мая в 15:00 Икрамутдин Хан 0

"Русскоязычное население турецкой Анталии подвергается геноциду" - таких заголовков впору ожидать на форумах и в соцсетях в свете нового решения местных властей.

Отныне в Анталии запрещено публичное распитие алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. 

Генеральное консульство России в Анталии призвало руссо туристо не употреблять алкоголь и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде. За это теперь можно поплатиться штрафом в размере 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).

Не иначе, как очередной "нож в спину" - ведь с начала года россияне купили 27 000путевок на курорты Анталии,  а турпоток из Россию вырос  в нее в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А как же теперь "отдыхать"?!

Автор: Икрамутдин Хан
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