"Нож в спину": русско туристо запретили пить на улицах Анталии

"Русскоязычное население турецкой Анталии подвергается геноциду" - таких заголовков впору ожидать на форумах и в соцсетях в свете нового решения местных властей.

Отныне в Анталии запрещено публичное распитие алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон.

Генеральное консульство России в Анталии призвало руссо туристо не употреблять алкоголь и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде. За это теперь можно поплатиться штрафом в размере 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).

Не иначе, как очередной "нож в спину" - ведь с начала года россияне купили 27 000путевок на курорты Анталии, а турпоток из Россию вырос в нее в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А как же теперь "отдыхать"?!