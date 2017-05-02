В Татарстане прошел антитатарский митинг

(На фото - Михаил Щеглов выступает на митинге)

Вчера в Татарстане состоялся митинг, организованный местным отделением партии ЛДПР (разрешена в России, хотя откровенно призывает к международному терроризму, включая ядерный).

Митинг собрал около 100 человек и помимо общеполитических и социальных лозунгов и требований характеризовался шовинистической, антитатарской направленностью. Некоторые присутствующие держали плакаты с надписями "Русские Татарстана не хотят чувствовать себя, как русские на Украине" и т.п.

С трибуны выступил и глава т.н. "Общества русской культуры" Михаил Щеглов, который призывал не допустить превращения Татарстана в "ханство". "Завтра годовщина убийства невинных в Одессе. Мы не дадим повторить в Татарстане то, что было в Одессе! Некоторые враги России есть и в Казанском Кремле. Они хотят создать свое ханство и отделиться от России-матушки. Мы не позволим!", - заявил великодержавный параноик.

Напомним, что тусовка профессиональных кликуш, называющих себя "русским движением" Татарстана, годами выступают против изучения русскозычными детьми в школах татарского языка. Хотя за то время, что они это делают, можно было выучить уже не только татарский, но и несколько других языков.