Популизм: в Германии запретят никаб госслужащим, судьям и военным

Нижняя палата немецкого парламента (Бундестаг) одобрила законопроект канцлера ФРГ Ангелы Меркель о запрете ношения никаба... государственным служащим, судьям и солдатам немецкой армии (Бундесвера).

Где при этом где была обнаружена хотя бы одна таковая, носящая никаб, осталось загадкой. Так что, иначе как с улыбкой подобные законопроекты воспринимать не получается.

Впрочем, разумное объяснение у этой бессмыслицы есть - предвыборный популизм. На последнем съезде своей партии Христианско-Демократический Союз Меркель предложила запретить в Германии полное закрытие лица, по аналогии с таким запретом, действующим во Франции и Бельгии. Этого от нее требуют союзники ее партии по коалиции из Христианско-Социального Союза, требующие запрета на ношение никаба в публичных местах.

Тем не менее, судя по всему, ХДС не решился идти в Германии по французскому пути и запрещать никаб полностью. Поэтому, чтобы сохранить свое политическое лицо, они решили запретить его тем категориям населения Германии, которые и без того его носить в принципе не могут.