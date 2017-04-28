В Ингушетии требуют наказывать за похищение невест

В парламент Ингушетии внесен законопроект об уголовном наказании за похищение невест. Об этом заявил его глава, спикер Зелимхан Евлоев.

Конечно, многие сразу же задаются вопросом, почему нужно отдельно наказывать за похищение той или иной категории граждан, когда есть статья УК РФ "Похищение человека" (ст.126 УК РФ).

Проблема в том, что согласно действующей редакции этой статьи, от ответственности за это преступление освобождается лицо, добровольно отпустившее похищенного. И в случае обычного похищения логика в подобном освобождении, пожалуй, есть - чтобы побудить похитителей освобождать заложников.

Однако не так обстоит дело с похищением невест. На репутацию возвращенной в родительский дом девушки все равно ляжет пятно, даже если она была нетронута отвергнутым женихом. И поэтому в таких случаях освобождение от наказания за добровольное освобождение похищенной уже не работает, чему свидетельством кровопролития, случающиеся на Кавказе в подобных случаях.

По этой причине ингушские депутаты предлагают установить ответственность за это деяние в виде лишения свободы на 3 года.

Проблема, однако, заключается в том, что в РФ уголовное законодательство относится к сфере компетенции федерального центра, а не субъектов федерации. А захочет ли Москва по просьбе Ингушетии вводить такую статью в УК РФ, неочевидно.